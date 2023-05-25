Мэр Череповца поблагодарил горожан за помощь бойцам СВО

Мэр Череповца озвучил цифру: более 60 миллионов рублей на закупку оборудования и предметов первой необходимости направили череповчане для тех, кто находится в зоне СВО.

В основном это добровольные пожертвования. Вадим Германов поблагодарил горожан за неравнодушие.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Посылки для участников СВО можно приносить по адресу: город Череповец, улица Сталеваров, 42. Финансовая помощь принимается на расчетный счет общественной организации «Мамы Череповца рекомендуют».

"Мы уже отправили в юго-западные регионы более 30 квадрокоптеров, 100 биноклей, 600 радиостанций, 50 тепловизоров, 30 ноутбуков, планшетов и многофункциональных устройств. Более 100 тонн строительных материалов, инструментов, хозяйственных товаров, которые особенно пригодились ребятам весной", – рассказал на своей странице в соцсети ВКонтакте Вадим Германов.

По словам мэра, для мобилизованных передано 7,5 тысячи единиц одежды и обуви, доставлено более 90 тонн продовольствия, одна тонна медикаментов и 20 тонн предметов личной гигиены.

Совместно с руководством Вологодской области отправлено 900 кубометров круглого леса.