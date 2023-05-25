В Череповце внук обокрал собственную бабушку на 20 тысяч рублей

В Череповецком городском суде рассмотрели дело подростка, обокравшего собственную родственницу. Об этом сообщила прокуратура города металлургов.

Молодой человек, используя мобильное приложение «Почта Банка», украл со счета своей бабушки 20 тысяч рублей. После этого парень сбежал из дома, т.к. «хотел пожить взрослой жизнью». Деньги были быстро потрачены на компьютерные игры и еду. Тем временем родственники юноши заявили о краже в полицию.

На суде вологжанин вину признал и раскаялся. Мать подсудимого полностью возместила ущерб. Суд учел возраст виновного и его поведение. Бабушка не настаивала на строгом наказании. В итоге, молодому человеку придется отработать 120 часов исправительных работ.