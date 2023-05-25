На Вологодчине с 1 июня еще три района станут округами

В Вологодской области на последней сессии ЗСО принято решение о переименовании в округа Вашкинского и Кирилловского районов в округа. Ранее депутаты поддержали решение о переименовании с 1 июня и Никольского района.

«Во всех поселениях Вашкинского и Кирилловского муниципальных районов состоялись публичные слушания, население поддержало преобразование территорий в округа. Также приняты соответствующие решения представительных органов муниципальных образований», - рассказал председатель постоянного комитета ЗСО по вопросам местного самоуправления Александр Гордеев.

Преобразование в округа позволит продолжить сбалансированное развитие муниципальных образований, формировать единую вертикаль власти, единого бюджета, плана развития, имущественного комплекса, системы общественной инфраструктуры. У муниципалитетов появится больше возможностей для реализации проектов по строительству, благоустройству и капремонту социальных объектов.

Пока районами остаются Шекснинский, Череповецкий и Вытегорский.