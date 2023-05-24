В Череповце въездной знак переедет на Северную объездную дорогу

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Въездной знак Череповца переезжает на Северную объездную дорогу.

«В 2022 году сдали Северную объездную дорогу, чтобы грузовики, которые идут на площадки „Северстали“ и „ФосАгро“, не заезжали в город, а сразу уходили на территории промпредприятий. В этом году на это кольцо планируем перенести въездной знак в город. Все, кто приезжает в Череповец, будут видеть въездной знак не на территории Череповецкого района, а на границе Череповца», — рассказал Вадим Германов.

Мэр также сообщил, что строительство Шекснинского проспекта продолжается. Шестиполосную дорогу с тротуарами и велодорожками должны открыть уже в конце лета — начале осени.