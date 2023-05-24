В Череповце на Ягорбском мосту ограничат движение из-за ремонта

В Череповце запланирован ремонт на Ягорбском мосту. Об этом сообщил мэр Вадим Германов.

В течение 4 месяцев с 1 июня по 1 октября будут ремонтировать деформационные швы. Такие же работы запланированы на путепроводе у мясокомбината.

На время ремонта движение на Ягорбском мосту будет ограничено по полосам: сначала швы заменят на крайних правых и тротуарах, затем — на внутренних. Работы будут вестись с полуночи до пяти утра.

«Деформационные швы можно стыковать только с идеально ровным асфальтом. Поэтому сначала на мосту заменят покрытие, а затем начнут ремонтировать стыки», — пояснил Вадим Германов.