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НовостиОбщество24 мая 2023 12:49

В Череповце на Ягорбском мосту ограничат движение из-за ремонта

Работы продлятся несколько месяцев
Евдокия САХАРОВА

В Череповце запланирован ремонт на Ягорбском мосту. Об этом сообщил мэр Вадим Германов.

В течение 4 месяцев с 1 июня по 1 октября будут ремонтировать деформационные швы. Такие же работы запланированы на путепроводе у мясокомбината.

На время ремонта движение на Ягорбском мосту будет ограничено по полосам: сначала швы заменят на крайних правых и тротуарах, затем — на внутренних. Работы будут вестись с полуночи до пяти утра.

«Деформационные швы можно стыковать только с идеально ровным асфальтом. Поэтому сначала на мосту заменят покрытие, а затем начнут ремонтировать стыки», — пояснил Вадим Германов.