В Вологде снова возьмутся за набережную реки

Пока неизвестно, какой будет набережная в скором будущем. Фото: Иван Чухнин

Вопросы задают архитекторы: как вам набережная Вологды? Опрос проводят участники Лаборатории городской среды.

– Какой вы видите историческую набережную города? Как используете реку и ее берега? Что для вас там наиболее ценно и важно? Какой должна стать комфортная и благоустроенная набережная Вологды? – вот примеры вопросов, на которые предлагают ответить горожанам.

Опрос могут пройти все желающие по ссылке.

Сообщается, что высказанные мнения будут учтены при разработке проекта благоустройства центральной набережной.

Об этом сообщает портал NewsVo.

Напомним, сейчас разрабатывается концепция благоустройства набережной. И разработчики готовы встречаться и обсуждать проектные предложения с экспертами, горожанами и рабочей группой проекта. Это необходимо, чтобы не вызвать возмущения горожан - как это было при бетонировании набережной реки Вологды.

Многие так и считают, что в Вологде таким образом уничтожалась историческая набережная — лучшие открыточные виды одного из старинных городов Русского Севера. Была подготовлена общественная петиция.

Возмущенные жители написали на новом бетоне стоимость госконтракта на бетонирование берега - «265 181 410 р».

В Союзе архитекторов России тогда подтвердили нарушения при благоустройстве набережной в Вологде.

В итоге «Служба городского хозяйства» и ООО «Магистраль» расторгли по общей договоренности контракт о благоустройстве набережной реки Вологды за два месяца до его окончания.