Археологи сворачивают свою деятельность возле ЦУМа в Вологде

Археологи уступили место перед ЦУМом в Вологде строителям. Там началось возведение фонтана. Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил: «Археологи завершают свою работу и в ближайшее время подрядчик приступает к благоустройству площади у ЦУМа. Здесь будет уникальный для нашего города фонтан и площадь».

Археологи, которые согласно закону проводили раскопки на месте строительства, нашли немало интересного: кожаную обувь, лапти, детали украшений, монеты XVIII–XIX веков, гребни, гвозди, фрагменты керамики и другое. Все это поможет уточнить - как жили наши предки несколько веков назад.

Находки пополнят музейный фонд.

Напомним, губернатор выделил деньги на возведение фонтана на юбилей города, который был в прошлом году.