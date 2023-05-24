Нападающая Алина Безбородова уходит из вологодской "Чевакаты"

Фото: "Вологда-Чеваката", ВКонтакте.

Алина Безбородова покинула вологодскую "Чевакату". Нападающая провела 2 сезона, сыграв за это время 69 матчей. В прошедшем сезоне Алина провела 27 игр за «пчёл», в среднем набирая 5 очков и делая 3 подбора за игру. И помогла команде завоевать серебряные медали Суперлиги. Напомним, баскетболистка перешла в вологодский клуб из ногинского «Спартака 2». Как игрок призналась, она попала в эту команду, будучи единственным игроком, ранее игравшим лигой ниже.

Ее прощальные слова цитирует сайт Ньюс Во:

«Честно говоря, я долго думала, как описать время, проведённое с Чевакатой, одним словом. И слово «непредсказуемые» прекрасно подходит для характеристики двух прошедших сезонов... У меня был своеобразный игровой опыт и определённые знания вместе с «подарочным пакетом» под названием «физическая выносливость и трудолюбие». Но, как оказалось, этого как будто бы было недостаточно, ведь знания и опыт не имеют границ. Это как раз те самые вещи, которых у нас по жизни будет недостаточно. И там, где нам, возможно, может показаться, что все, вот я и достиг своего предела, жизнь обязательно сделает абсолютно все, чтобы убедить нас в обратном».

Клуб, в свою очередь, распространил сообщение: "Нам приятно было стать для Алины клубом, в котором она дебютировала в Суперлиге, и, в свою очередь, мы благодарим ее за проделанную за два сезона работу и за вклад в наши общие победы и в НАШИ серебряные медали! Желаем удачи нашей Пчеле и с нетерпением ждём новых встреч!