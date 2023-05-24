Руководитель фирмы украл 2 миллиона рублей при ремонте социальных объектов на Вологодчине

В Вологде судили похитившего 2 млн бюджетных средств. Фирма ремонтировала социальные учреждения Вологодской области. Как сообщает прокуратура Вологодской области, Вологодским городским судом осужден руководитель ООО «ВолСтройИнтеграл». Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).

Его схватили за руку после ремонтов в двух учреждениях, находящихся в районах области. "Установлено, что в период с июля 2017 по декабрь 2020 гг. директор указанной организации в рамках заключенных с БУ СО ВО «Вогнемский психоневрологический интернат» и АУ СО ВО «Красавинский психоневрологический интернат» контрактов и договоров подряда производил в указанных социальных учреждениях ремонтно-строительные работы. При этом в целях незаконного обогащения осужденный предоставил руководителям бюджетных учреждений документы о стоимости и видах работ, заведомо содержащие недостоверные сведения, что позволило ему похитить бюджетные денежные средства в размере свыше 2 млн рублей", - поясняют в прокуратуре Вологодской области.

В ходе предварительного расследования фигурантом уголовного дела добровольно погашен ущерб в размере порядка 600 тыс. рублей.

Суд оштрафовал мужчину на 200 тысяч рублей и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Кроме того, он должен возместить причиненный бюджету Вологодской области ущерб - свыше 1 млн рублей.

Арест на имущество подсудимого на сумму более 1,8 млн рублей сохранен до исполнения приговора суда.

Приговор суда в законную силу в настоящее время не вступил.