В Череповце прощаются с участником СВО Валерием Волковым

Череповчанин Валерий Волков.

Житель Череповецкого района погиб в ходе спецоперации Валерий Волков. Ему было 40 лет. Об этом сообщил глава Череповецкого района Роман Маслов. Он выражает соболезнования родным и близким.

Прощание состоится 24 мая в 12.00 в Череповце в ритуальном центре на улице Боршодской, 38б. Похоронен воин будет на кладбище возле деревни Большая Дора.

Валерий Волков родился в поселке Неверов Бор Судского поселения 11 февраля 1983 года, учился в Судской средней школе. Обстоятельства гибели не разглашаются.