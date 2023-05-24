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НовостиОбщество24 мая 2023 5:47

В Череповце прощаются с участником СВО Валерием Волковым

Ему было 40 лет
Иван Чухнин
Череповчанин Валерий Волков.

Череповчанин Валерий Волков.

Житель Череповецкого района погиб в ходе спецоперации Валерий Волков. Ему было 40 лет. Об этом сообщил глава Череповецкого района Роман Маслов. Он выражает соболезнования родным и близким.

Прощание состоится 24 мая в 12.00 в Череповце в ритуальном центре на улице Боршодской, 38б. Похоронен воин будет на кладбище возле деревни Большая Дора.

Валерий Волков родился в поселке Неверов Бор Судского поселения 11 февраля 1983 года, учился в Судской средней школе. Обстоятельства гибели не разглашаются.