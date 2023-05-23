Чудные шаровидные ели появились в фотозоне Архангельского моста

В Череповце в фотозоне Архангельского моста появились 5 шаровидных елей и и 32 мискантуса. Об этом сообщил начальник службы по озеленению и благоустройству «Спецавтотранса» Всеволод Селезнёв. К середине июня планируется добавить еще три дерева.

«Ели привиты на штамбе: они особо не увеличиваются в размерах, у них шаровидная форма кроны. Сейчас ели высотой 1,2—1,5 метра. Мискантус — многолетнее травянистое растение семейства злаковых. Для него выбрали четыре скамейки с четырехсекционными кашпо. На зиму растения оставят в фотозоне, будет соответствующий уход», — пояснил Всеволод Селезнёв.