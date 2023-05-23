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НовостиОбщество23 мая 2023 14:39

В Череповце наградили победителей олимпиад школьников

Отметили и учителей, которые готовили умников
Евдокия САХАРОВА

В Череповце 23 мая в филармонии прошла торжественная церемония награждения 21 победителя регионального тура всероссийской олимпиады школьников и троих лидеров регионального этапа олимпиад имени Эйлера, Максвелла и Струве. Об этом сообщил официальный портал города.

«Олимпиада — это большой труд. Центральное место занимает ученик, важно, насколько его поддерживают родители, педагог. Конечно, не исключаем способности ребенка. Многое зависит и от психологического настроя, чтобы не дать волю лишним эмоциям, когда необходим только разум», — рассказала учитель немецкого языка из Женской гуманитарной гимназии Наталия Сухарева.

Региональный тур всероссийской школьной олимпиады проводился по 23 предметам. В нем участвовали 246 школьников Череповца. Всего ученики 9−11-х классов завоевали 165 дипломов.