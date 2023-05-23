Вологжан с 24 мая ожидают грозы и ветер

В Вологодской области со среды, 24 мая, ожидаются грозы с порывами ветра до 14 метров в секунду. МЧС предупреждает вологжан о возможных ЧП. Из-за погоды могут повредиться ЛЭП и линии связи, обрушиться слабоукрепленные, широкоформатные и ветхие конструкции, повредиться кровля домов, вероятно падение деревьев со слабой корневой системой, например, тополей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области. В среду дожди пройдут по западу Вологодской области. в отдельных районах ожидаются грозы. Ночью температура воздуха составит +7°C… +12°C. Днем – около +21°C… 26°C. В четверг и пятницу такая погода сохранится.