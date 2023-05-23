Водителей просят помочь в поисках пропавшей юной череповчанки

Ко всем череповчанам просьба: быть внимательными!

В Череповце ищут девушку. Ориентировку на Елизавету Сухину распространяют поисковики отряда «Ты не один». Девушка ушла днем 22 мая и пропала.

Особая просьба к водителям - посмотреть записи с авторегистраторов, особенно если проезжали в окрестностях дома 68 по улице Любецкой днем, с 10 до 13 часов, 22 мая.

Записи могут установить- где находится пропавшая девушка. Всю информацию собирают поисковики - можно ее отправить в сообщения группы «Ты не один» ВКонтакте.