Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 10:48

Водителей просят помочь в поисках пропавшей юной череповчанки

Иван Чухнин
Ко всем череповчанам просьба: быть внимательными!

Ко всем череповчанам просьба: быть внимательными!

В Череповце ищут девушку. Ориентировку на Елизавету Сухину распространяют поисковики отряда «Ты не один». Девушка ушла днем 22 мая и пропала.

Особая просьба к водителям - посмотреть записи с авторегистраторов, особенно если проезжали в окрестностях дома 68 по улице Любецкой днем, с 10 до 13 часов, 22 мая.

Записи могут установить- где находится пропавшая девушка. Всю информацию собирают поисковики - можно ее отправить в сообщения группы «Ты не один» ВКонтакте.