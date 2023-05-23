Подозреваемый в убийстве череповчанин выскочил со второго этажа

На месте преступления. Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

9 мая подозреваемый в убийстве выскочил из окна, пытаясь скрыться. Как сообщает СУ СКР по Вологодской области, был убит 44-летний мужчина.

Случайные знакомые распивали спиртное. В ходе ссоры один ударил ножом другого. Пострадавший скончался на месте. После этого убийца скрылся. Его установили сотрудники патрульно-постовой службы. Но когда его доставили в отдел полиции, он выпрыгнул из окна второго этажа. Однако ломал ноги и скрыться не сумел. В итоге он с травмами был госпитализирован и две недели находился в больнице.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, сейчас его стационарное лечение завершено. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.