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НовостиОбщество23 мая 2023 6:21

В Вологде росгвардейцы предотвратили резню

Мужская ссора произошла у магазина
Иван Чухнин
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В критический момент появились вологодские росгвардейцы и спасли ситуацию. Они пресекли конфликт с применением ножа в Вологде.

Ночью 22 мая наряд вневедомственной охраны Росгвардии в Вологде прибыл к магазину на улице Фрязиновской. У торговой точки двое мужчин ссорились, в руках одного из них был нож. Сотрудники Росгвардии урегулировали конфликт и пресекли возможную резню. Оба участника конфликта, вологжане 1990 г.р. и 1989 г.р., были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.