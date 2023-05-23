В Вологде росгвардейцы предотвратили резню

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В критический момент появились вологодские росгвардейцы и спасли ситуацию. Они пресекли конфликт с применением ножа в Вологде.

Ночью 22 мая наряд вневедомственной охраны Росгвардии в Вологде прибыл к магазину на улице Фрязиновской. У торговой точки двое мужчин ссорились, в руках одного из них был нож. Сотрудники Росгвардии урегулировали конфликт и пресекли возможную резню. Оба участника конфликта, вологжане 1990 г.р. и 1989 г.р., были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.