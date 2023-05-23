В Вологодской области во время ночной грозы сгорел жилой дом

Фото: МЧС.

23 мая в Вологодской области дом сгорел во время грозы. В 00 часов 29 минуты поступило сообщение о возгорании в Бабаево на ул. Песочной. Горел одноэтажный деревянный частный жилой дом. Собственник его является женщина 1976 г.р. Дом сильно пострадал. Общая площадь пожара – 76,5 кв. м. Повреждены кровля, внутренняя и внешняя отделка дома и веранды. Два человека самостоятельно спаслись до прибытия пожарных. На место выезжало три единицы техники, 7 человек личного состава. Предварительная причина: грозовой разряд.