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НовостиПроисшествия23 мая 2023 5:44

В Вологодской области во время ночной грозы сгорел жилой дом

Люди успели спастись
Иван Чухнин
Фото: МЧС.

Фото: МЧС.

23 мая в Вологодской области дом сгорел во время грозы. В 00 часов 29 минуты поступило сообщение о возгорании в Бабаево на ул. Песочной. Горел одноэтажный деревянный частный жилой дом. Собственник его является женщина 1976 г.р. Дом сильно пострадал. Общая площадь пожара – 76,5 кв. м. Повреждены кровля, внутренняя и внешняя отделка дома и веранды. Два человека самостоятельно спаслись до прибытия пожарных. На место выезжало три единицы техники, 7 человек личного состава. Предварительная причина: грозовой разряд.