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НовостиОбщество22 мая 2023 15:05

В Череповце к июню откроется 6 пляжей

Пока места отдыха готовятся к приему посетителей
Евдокия САХАРОВА

В Череповце к июню откроются два пляжа в Заречье, Ломоносовский, «Строитель», в Зашекснинском районе и на лыжной базе. Об этом сообщил официальный портал города.

Сейчас специалисты чистят дно: что-то намывает, что оставляют сами отдыхающие. Главной добычей водолазов становятся стекла, бутылки, банки.

Обследование дна должно завершится на этой неделе. К открытию появятся детские купальни и буйки, ограничивающие зону заплыва. Обучаются спасатели. На пляжи ожидается прибытие 40 грузовиков речного песка. К 1 июня появятся результаты проб воды, тогда пляжный сезон откроют официально.