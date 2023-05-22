В Череповце к июню откроется 6 пляжей

В Череповце к июню откроются два пляжа в Заречье, Ломоносовский, «Строитель», в Зашекснинском районе и на лыжной базе. Об этом сообщил официальный портал города.

Сейчас специалисты чистят дно: что-то намывает, что оставляют сами отдыхающие. Главной добычей водолазов становятся стекла, бутылки, банки.

Обследование дна должно завершится на этой неделе. К открытию появятся детские купальни и буйки, ограничивающие зону заплыва. Обучаются спасатели. На пляжи ожидается прибытие 40 грузовиков речного песка. К 1 июня появятся результаты проб воды, тогда пляжный сезон откроют официально.