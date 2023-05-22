В Вологде 23 мая полностью откроют движение по мосту через Шограш

Фото: администрация города Вологды

В Вологде со вторника, 23 мая, будут открыты для проезда все 4 полосы ремонтируемого моста через Шограш. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Подрядчику осталось сделать небольшие работы, которые не будут мешать движению.

«Решение полностью открыть мост приняли после осмотра территории, на прошлой неделе. Официально сдадут объект позже – в первой декаде июня, когда завершатся все работы на мосту через реку Шограш», – сказал Сергей Воропанов.

Напомним, мост в створе улицы Конева ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с 2021 года. На работы потратили 132 млн рублей из федерального и областного бюджетов.