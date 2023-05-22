В Кириллове появится детский сад за 300 млн рублей

Фото: со страницы администрации Кирилловского района в ВКонтакте

В Кириллове благодаря нацпроекту построят детский сад. Работы уже начались: территорию обнесли забором и расчистили от кустарника, готовится котлован под фундамент. Об этом сообщила администрация Кирилловского района.

«В настоящий момент выполнена срезка растительного грунта, очистка территории от кустарника, устройство подъезда для вывозки грунта и завоза материалов. Идет установка ограждения строительной площадки, выторфовка в границах участка и разработка котлована под фундаментную плиту. Работы выполняются в соответствии с графиком», – сообщается на официальной странице администрации.

Заключены договоры на техническое присоединение к инженерным сетям, на осуществление авторского надзора и строительного контроля.

Двухэтажное здание планируют построить к лету 2024 года. Там расположатся 8 групп для дошкольников, в том числе ясли. Будет музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, площадки для игр и спорта. Решение о возведении дошкольного учреждения было принято на Градсовете при Губернаторе области. Контракт заключен с подрядчиком на сумму почти 300 миллионов рублей.