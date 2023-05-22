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НовостиОбщество22 мая 2023 14:40

В Череповец в июле приедут "Генералы"

Электробусы поступят на тест-драйв
Евдокия САХАРОВА

В Череповце в июле на тест-драйв доставят новые электробусы «Генерал» 62181, разработанные на базе рестайлинговой модели троллейбуса «Адмирал». Об этом сообщил мэр города Вадим Германов. Ранее точно так же испытывали разные модели трамваев.

«Сначала оценка ходовых качеств, чтобы увидеть все плюсы и минусы, затем выбор модели. Практика себя оправдала — серьезных нареканий к новым вагонам, которые пришли в наш город в рамках национального проекта «Экология», нет. Сейчас пришло время электробусов», - рассказал сити-менеджер.

У «Генералов» - комбинированная технология пополнения аккумуляторов. Машина поддерживает быструю зарядку и может подключаться к розетке по ночам в парке. Электробус имеет пантографы от троллейбуса, которые позволяют заряжаться от трамвайных проводов.