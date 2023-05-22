Закрылся гипермаркет у Ленинградского моста в Вологде

В Вологде закрылся "Магнит семейный" на улице Ленинградской, 71. Покупатели, пришедшие сегодня за покупками, увидели объявление, что магазин закрывается 22 мая. Внутри работают только рабочие.

Гипермаркет «Семейный» от компании «Магнит» на улице Ленинградской, 71 проработал на первом этаже здания бывшего завода "Луч" много лет. И, по всей видимости, в районе с большим количеством супермаркетов, с неудобным подъездом - когда едешь со стороны Ленинградского моста, он стал нерентабельным. На объявлении на дверях указан адрес ближайшего магазина - на улице Петина.