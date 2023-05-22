Вологодские родители переходят на получение единого детского пособия

В 2023 году Отделение Социального фонда по Вологодской области назначило единое пособие родителям более 52 тысяч детей. Сумма выплат составила более 1,5 миллиардов рублей.

С начала года в Вологодской области Социальный фонд одобрил выплаты на 2138 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца 2022-го. На сегодняшний день сумма выплат превысила 434 миллиона рублей.

Для получения единовременного пособия родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал Госуслуг. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка, - пояснили в пресс-службе Отделения Социального фонда по Вологодской области.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам. Для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. Родители при этом могут в любой момент перейти на единое пособие.

Например, по выплате на первого ребенка. Теперь она входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям до достижения ребенком 3 лет.