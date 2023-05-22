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НовостиОбщество22 мая 2023 7:43

Бесплатные консультации врачей вологжане могут получить по телефону

Иван Чухнин

В ближайшие среду и четверг для вологжан будет работать «Телефон здоровья». Бесплатные консультации от врачей можно получить 24 и 25 мая по номеру 8 (8172) 72-00-60. В среду, 24 мая, врач-гастроэнтеролог Наталия Александровна Басалаева ответит на вопросы по профилактике и лечению заболеваний органов пищеварения. В четверг, 25 мая, о профилактике и лечении аллергических заболеваний расскажет врач аллерголог-иммунолог Елена Михайловна Грачева.

Звонки принимаются с 15 до 16 часов, сообщает областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.