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НовостиОбщество22 мая 2023 7:34

В Вологодской области установилась неустойчивая погода

Вологжан ждет жара, местами - дожди
Иван Чухнин

Кратковременные дожди пришли на Вологодчину. При этом сохраняется теплая погода. В ночь на понедельник во многих районах прошли дожди. По информации синоптиков, неустойчивость атмосферы приведет к кратковременным дождям и грозам. А вот температура продолжит повышаться, дневные температуры прогнозируются в пределах от +22 градусов на западе до +27 градусов на востоке области. По предварительным данным, теплая погода сохранится до конца недели. Среднесуточная температура превысит норму на 4-5 градуса.