Смертельная авария произошла под Шексной

Фото газета "Звезда"

В Шекснинском районе на 55 км федеральной трассы А 114 Вологда – Новая Ладога 21 мая произошло серьезное ДТП с погибшим и пострадавшими.

Автомобиль "Ниссан Кашкай" вылетел на встречную полосу где по касательной столкнулся с "Газелью", а потом и с машиной "Хонда".

Погиб 27-летний пассажир "Хонды" - он проживал в поселке Федотово. Пострадал 27-летний водитель "Хонды", получили травмы 46-летний пассажир "Ниссан Кашкай" и 12-летний мальчик. Ребенок отправлен в областную больницу.