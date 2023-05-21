На трассе "Сокол - Харовск" произошла страшная авария с пятью пострадавшими

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Харовском районе вечером субботы, 20 мая, на 108-м километре автодороги «Сокол – Харовск» произошло лобовое столкновение легковушек. Одна из них загорелась. Пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Они госпитализированы. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Около шести часов вечера 26-летний мужчина за рулем “Toyota" вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем “Honda” под управлением 38-летнего мужчины. От удара “Honda” отбросило в правый кювет по ходу движения, а “Toyota” загорелась.

Медики забрали в больницу двух водителей, а также пассажиров автомашины “Honda”. Среди них – пятилетняя девочка и восьмилетний мальчик.