Вологжанам напомнили об опасности открытых окон для детей

В Вологодской области ежегодно фиксируются факты выпадения детей из окна. Как сообщают правоохранительные органы, чаще всего по неосторожности страдают малыши в возрасте от полугода до 6 лет. Дети залезают по мебели на окно и выдавливают москитную сетку.

Эксперты напоминают родителям маленьких вологжан, что оставлять окно открытым нельзя ни на секунду. Москитные сетки не являются защитой от выпадения - ребенок выдавливает их своим весом.

Взрослым нельзя оставлять ребенка без присмотра. Не нужно ставить мебель вблизи окон: малыш может залезть на окно. Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон. Специалисты рекомендуют установить на окна блокираторы, которые не позволят ребенку открыть окно самостоятельно.