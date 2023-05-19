В Вологодской области с начала года 114 жителей заразились ВИЧ

21 мая в мире отмечается День памяти людей, умерших от СПИДа. Впервые он был организован в 1983 году в г. Сан-Франциско.

По состоянию на 1 мая в Вологодской области зарегистрировано 5686 случаев ВИЧ-инфекции, 114 из них — за первые 4 месяца этого года. Самым распространенным путем передачи остается половой (более 60%). В возрастной структуре инфицированных более 80% составляют лица старше 30 лет.

Всего ВИЧ заражено 38 млн человек в мире. Лекарства, которое бы полностью излечивало от этой болезни, нет. Однако разработаны препараты, способные улучшить и продлить жизнь ВИЧ-позитивному человеку.

«Современная антиретровирусная терапия, предоставляемая в России абсолютно бесплатно, помогает зараженному человеку сохранить иммунитет и делает невозможной передачу вируса половым партнерам, а также позволяет родить здоровых детей и наслаждаться полноценной жизнью», — сообщают специалисты Центра по профилактике инфекционных заболеваний Вологодской области.

Симптомы ВИЧ могут не проявляться многие годы. Важно знать свой ВИЧ-статус, чтобы не заразить партнеров и вовремя начать принимать лекарства.