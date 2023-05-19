Похолодание на Вологодчину придет ненадолго

О погоде на выходных в Вологодской области рассказали синоптики. Скандинавский антициклон уже принес похолодание, так что температура воздуха в субботу будет не выше +19°С. А в воскресенье несколько поднимется: до +25°С.

Дачники заждались осадков, но лишь по крайнему югу региона есть вероятность небольшого кратковременного дождя.

Дожди с грозами придут с запада и только в понедельник. Однако жара повсеместно будет сохраняться.

Следующую неделю можно охарактеризовать так: кратковременные ливни и жара.