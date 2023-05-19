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НовостиОбщество19 мая 2023 12:23

Похолодание на Вологодчину придет ненадолго

Дожди порадуют не всех
Иван Чухнин

О погоде на выходных в Вологодской области рассказали синоптики. Скандинавский антициклон уже принес похолодание, так что температура воздуха в субботу будет не выше +19°С. А в воскресенье несколько поднимется: до +25°С.

Дачники заждались осадков, но лишь по крайнему югу региона есть вероятность небольшого кратковременного дождя.

Дожди с грозами придут с запада и только в понедельник. Однако жара повсеместно будет сохраняться.

Следующую неделю можно охарактеризовать так: кратковременные ливни и жара.