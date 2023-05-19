Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2023 10:22

В Череповце магазины проверяют на продажу алкоголя детям

Близятся выпускные
Евдокия САХАРОВА

В Череповце на городском родительском собрании 18 мая обсудили проблему продажи алкоголя несовершеннолетним. В городе металлургов стартовали массовые рейды по торговым точкам. Напомним, последние звонки в школах пройдут 22 мая.

«На этой неделе проверяли сеть „Красное и белое“». Ни в одном магазине алкоголь детям не продали. Продавцам и администраторам магазинов разъяснили законодательство. С конца мая и в июне, пока идут праздничные мероприятии, будем проверять в усиленном режиме. Но иногда подростки просят взрослых приобрести алкоголь. Детям нужно разъяснить, что это опасно для здоровья. Если алкоголь употребляют дети младше 16 лет, к ответственности привлекаются родители, штрафы за это — от 1500 до 2500 рублей", — рассказала начальник управления административных отношений мэрии Ольга Ларионова.

Родителям напомнили о комендантском часе. Детям до 16 лет можно находиться на улице без взрослых до 22 часов, с 16 до 18 лет — до 23 часов.