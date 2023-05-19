В Вологде легковушка сбила велосипедиста при выезде со двора

Фото: Областной УГИБДД

В Вологде в минувший четверг, 18 мая, произошло ДТП у дома №74 на улице Благовещенской. В 18:40 правоохранителям поступила информация об аварии. Подробности сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Из двора на автомобиле «Митсубиси» с прилегающей территории выезжал 22-летний мужчина. В машину врезался 39-летний велосипедист, движущийся двигающегося в перпендикулярном направлении по ходу движения автомобиля. Медики доставили пострадавшего с различными травмами в медучреждение.