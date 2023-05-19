В Вологде выбирают подрядчика на покраску колокольни

Фото: Ольга КУЗНЕЦОВА

В Вологде колокольню Софийского собора ждет обновление. До конца мая должен быть выбран подрядчик для реставрации объекта культурного наследия федерального значения. Предстоит расчистить отслаивающиеся наружные красочные и штукатурные слои, обработать стены от биопоражений, отштукатурить, грунтовать и покрасить. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области. Это будет первым этапом масштабной реставрации ансамбля Вологодского кремля.

Ранее реставрационные работы на колокольне проводились с 2018 по 2020 год. Однако подрядчик некачественно выполнил часть работ. Гарантия на качество выполненных работ составляет 5 лет.

- В период гарантийных обязательств возникли недостатки в выполненных работах, а именно: по периметру первого и второго ярусов объекта наблюдается шелушение и отставание красочного слоя; в первом ярусе объекта на уступе цокольной части, в местах примыкания контрофорсов наблюдаются утраты и трещины в обмазочном и красочных слоях, вызванные воздействием влаги. Имеются места разрушения отделочных слоев с обнажением кирпичной кладки; имеются очаги биопоражений, – сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Рабочим пришлось заново очищать фасады колокольни от облупившейся краски и в два слоя красить фасады в июле 2021 года. И вот сейчас речь снова идет о покраске колокольни.