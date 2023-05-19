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НовостиПроисшествия19 мая 2023 8:42

В Соколе Россельхознадзор обнаружил фантомное предприятие по переработке рыбы

Компания поставляла рыбу неизвестного происхождения
Евдокия САХАРОВА

В Соколе обнаружено предприятие по переработке рыбы, которое оказалось действующим только на бумагах. По указанному адресу работали другие фирмы. Фантомное предприятие обнаружил Россельхознадзор.

Сотрудники во время проверки обнаружили 5 тонн небезопасной рыбной продукции, которая была произведена сокольским ООО «Торгово-промышленная фирма «ВГК».

Информации о сырье в бумагах не было, поэтому сотрудники поставили под сомнение легальность продукции. Приехав по адресу, который был указан в документах, предприятия не обнаружили.

Данные о предприятии сразу же были внесены в реестр ФГИС «Цербер», информация об этом была доведена до коллег из других регионов, а также до сотрудников УМВД России по Вологодской области