В Соколе Россельхознадзор обнаружил фантомное предприятие по переработке рыбы

В Соколе обнаружено предприятие по переработке рыбы, которое оказалось действующим только на бумагах. По указанному адресу работали другие фирмы. Фантомное предприятие обнаружил Россельхознадзор.

Сотрудники во время проверки обнаружили 5 тонн небезопасной рыбной продукции, которая была произведена сокольским ООО «Торгово-промышленная фирма «ВГК».

Информации о сырье в бумагах не было, поэтому сотрудники поставили под сомнение легальность продукции. Приехав по адресу, который был указан в документах, предприятия не обнаружили.

Данные о предприятии сразу же были внесены в реестр ФГИС «Цербер», информация об этом была доведена до коллег из других регионов, а также до сотрудников УМВД России по Вологодской области