Вологодский иван-чай экспортируют за границу

В экспорта из Вологодской области есть необычные продукты. В экспортируемых продуктах основную долю занимают кондитерские изделия, алкогольная продукция, корма для животных.

Но не так давно появился и иван-чай.

Это прекрасная альтернатива традиционным напиткам. Уникальность иван-чая заключается в том, что это чай из дикорастущего растения, который растет в экологически чистой местности в естественных условиях. Поэтому получается натуральный, органический бионапиток, без пестицидов и инсектицидов, не содержит искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов и ГМО. В нем сохранена вся польза природы.

Официальный сайт правительства Вологодской области сообщает о Торговом доме «Русский чай» - вологодском производителе иван-чая полного цикла, от сбора и переработки до хранения и расфасовки. Предприятие выпускает более 250 наименований травяных чаев. Основа – Иван-чай, в качестве добавок – травы и ягоды, выращенные в России.

Одновременно ВКонтакте на новое оборудование для производства иван-чая практически собирает средства другой производитель из-пож Вологды - 26-летнему предпринимателю Дмитрию Олегину было отказано в материальной помощи от государства.

Как сообщает сайт, в 2022 году вологодский иван-чай экспортировался в Белоруссию и Германию. В этом году его экспорт продолжается в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», созданного с целью выполнения майского Указа Президента Российской Федерации 2019 года.