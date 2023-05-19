В Соколе от сварки загорелась автомастерская

Пожар вспыхнул внутри ангара. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Соколе сгорела авторемонтная мастерская вместе с техникой. ЧП случилось 18 мая в 18 часов 57 минуты. На улице Фабричная, д. 7А, в гаражных боксах, используемых под мастерскую, загорелись автомобили "Лада Приора" (собственник мужчина 1954 г.р.), легкового автомобиля ВАЗ 21099 (собственник мужчина 1985 г.р.), легкового автомобиля Фольксваген Джетта (собственник женщина 1992 г.р.).

Они находились в 1-этажном металлическом ангаре, разделённом на два бокса (собственник мужчина 1978 г.р.). Собственник сдал ангар в аренду двум мужчинам, которые и занимались там ремонтом автомобилей. Пожар произошёл вовремя ремонта автомобиля Лада Приора. Общая площадь пожара – 130 кв. м. Сгорели автомобили Лада Приора и ВАЗ 21099 на площади 9 кв. м. Пострадали капот и остекление автомобиля Фольксваген Джетта.

Арендаторы сумели спастись самостоятельно. На место выезжали 5 единиц техники, 15 человек личного состава.

Называется предварительная причина: нарушение требований правил безопасности при проведении сварочных рабо