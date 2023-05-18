Поджигателя трех автомобилей осудили в Вологде

В Вологде выяснили почему сгорели три автомобиля. Оказалось мужчина поджег автомобиль обидчика. Но огонь перекинулся и на другие две машины.

ЧП случилось ночью в сентябре 2021 года. 40-летний вологжанин во дворе дома 25 по Набережной 6-й Армии облил автомобиль «Hyundai ix 35» растворителем и ацетоном и поджег. Затем место преступления. В итоге были повреждены и два рядом стоящих авто. Оказалось, незадолго до совершения преступления этого вологжанина чуть не сбила машина, которую он и решил поджечь.

Состоялся суд. Мужчина полностью признал свою вину. За умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества он признан судом виновным. Подсудимый осужден к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. С подсудимого взыскан причиненный преступлением вред - более 1,5 миллиона рублей.