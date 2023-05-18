В Вытегорском районе ищут виновных в большом лесном пожаре

Огонь пошел в лес от непотушенного кострища.

Неосторожность людей привела к пожару: в Вытегорском районе пожар распространился с бивуака рыбаков и охотников. Выгорело 2 га леса. О ЧП сообщил на своей странице в соцсети глава района Александр Зимин. 17 мая в 10:40 авиаохрана увидела пожар с воздуха. На место высадились парашютисты-пожарные. Поздно вечером очаг пожара был локализован.

Установлено, что очаг пожара находился в месте для отдыха рыбаков и охотников. Там имеется стол, скамья и кострище, с которого огонь и распространился на лес.

Виновные лица будут установлены.