Смуглая вологжанка обчистила 89-летнюю петербурженку и была поймана

А вы ничего не теряли?

23-летнюю карманницу из Вологды поймали в Петербурге. Она уже была судима. И вот опять - ее задержали через пять минут после совершенной кражи - она обчистила 89-летнюю бабушку. Как поясняет полиция Санкт-Петербурга, такая оперативность объясняется тем, что за ней велось наблюдение: «Реализуя оперативную информацию о том, что в Северную столицу прибыла карманница-гастролёрша, сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области организовали за ней наблюдение». Карманница явилась в энергосбытовую компанию, где присмотрела жертву и вытащила из кармана куртки 89-летней бабушки два кошелька. В них находились банковская и дисконтные карты, единый льготный проездной билет и денежные средства на общую сумму 5 201 рубль. Через пять минут девушку взяли под смуглые ручки.