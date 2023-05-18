Соседка-рецидивистка брызнула освежителем воздуха в лицо вологжанину

Соседские бои с применением баллончика закончились в суде. 77-летняя пенсионерка из Никольского района брызнула в соседа освежителем воздуха и кинула баллончик ему в лицо. Это было квалифицировано как побои. Женщину привлекли к административной ответственности.

Штраф женщине выписали довольно оперативно: не прошло и месяца.

«Утром 25 апреля 2023 года 77-летняя жительница Никольского района, находясь около дома соседа, на почве личных неприязненных отношений из-за неоднократных конфликтов с ним, разбрызгала в его лицо спрей (освежитель воздуха)», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. После женщина бросила баллон в лицо соседу.

А вот в суд она не пришла. Суд назначил её штраф в пять тысяч рублей.

Ранее пенсионерка уже была оштрафована и на три тысячи рублей - за грубые слова в адрес соседей.