К Деду Морозу на Вологодчину россияне едут на турпоездах

В 2022 год железнодорожное направление а Великий Устюг признано одним из самых популярных. В ТОПЕ, по словам гендиректор «РЖД Тур» Романа Бараковских, Карелия и Кавказ. А вот третья позиция у Вологодчины.

Всего в 2022 году «РЖД Тур» отправил в путешествие более 15 тысяч человек в 32 региона страны и в Белоруссию. Лидером по количеству железнодорожных круизов и турпоездов стала Карелия. На втором месте – Кавказ, в первую очередь – круиз «Жемчужина Кавказа». Третье место делят Белоруссия и зимние «сказочные» направления – в частности, турпоезда в Великий Устюг, на родину Деда Мороза.

В 2023 году железнодорожники предлагают эногастрономический круиз «К виноградникам у моря», поезда «В долину лотосов», «Русский Север», «Грушинский экспресс» из Санкт-Петербурга и из Москвы. Кроме того, ведется разработка круиза «К северному сиянию».

"Железнодорожные" туристы, как правило, ночью находятся в пути, а днем знакомятся с достопримечательностями.