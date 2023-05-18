Велосипедный вор украл технику за 140 тысяч рублей

В Вологде изловили серийного велосипедного вора. Мужчина умудрился украсть велосипед стоимостью в 140 000 рублей. Это и стало последней каплей. Полицейские сумели вычислить 34-летнего вора - местного жителя.

С заявлением о краже недешевого велосипеда в полицию обратился мужчина. Он оставил технику у подъезда, и велосипед украли.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В итоге вышли на злоумышленника. Это был не первый его угон. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, установлена причастность задержанного еще к четырем кражам велосипедов. Общий ущерб составил 182 тысячи рублей.

В настоящее время часть велосипедов возвращены владельцам, в том числе и за 140 тысяч рублей. Пока велосипедисты могут вздохнуть спокойно: вор заключен под стражу.