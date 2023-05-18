Незаконопослушный пивовар безнаказанно варил пенное в центре Вологды несколько лет

Собственник кафе «Лесная сказка» варил пиво в центре Вологды и почти 5 лет не платил за аренду. Дело дошло до суда. С собственника кафе более около двух миллионов долгов за использование участка в центре города, после того как закончился срок аренды. Ранее кафе называлась «Лесная сказка», сейчас там располагаются пивоварни. Участок ООО «Лесная сказка» был предоставлен в аренду на Советском проспекте площадью 888 кв.метров для обслуживания здания кафе.

Срок аренды истек еще в декабре 2017 года. Но ничего не происходило вплоть до 10 июня 2022 года: экс-арендатор продолжал использовать его буквально под носом администрации города.

А по арендной плате он не платил с мая 2014 года. Он составлял 1 805 945,83 рубля. И только в мае 2023 года за взысканием неуплаты обратилась администрация города Вологды.

Арбитражный суд признал наличие задолженности, а также с учетом норм, предусматривающих действие моратория в отношении финансовых санкций, дополнительно взыскал неустойку в размере 652 425,24 рублей. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд решение суда оставил без изменения.

Там также пояснили, что собственник общества с 2013 года пытался его ликвидировать. В 2014 году арбитражным судом возбуждалось дело № А13-3396/2014 о банкротстве ООО «Лесная сказка» в связи с наличием у него непогашенной кредиторской задолженности более 12 млн рублей, которое впоследствии было прекращено.

В 2019 году судебные приставы наложили арест на помещение кафе «Лесная сказка», расположенное в центре Вологды, за задолженность почти в полмиллиона рублей.

Предприниматель не оплачивал кредитные, налоговые платежи, коммунальные услуги и исполнительский сбор за несвоевременное исполнение судебного решения. Работники ведомства запретили должнику выезжать за границу, однако эта мера на него не подействовала.

Узнав, что в собственности мужчины находится кафе, приставы составили акт описи ареста помещения. И только это повлияло на бизнесмена.

В соцсетях вологжане призывают не пить пиво недобросовестного предпринимателя.