Ребенок выпал из окна в Соколе и скончался в вологодской больнице

В Вологодской области мальчик выпал из окна, получил травму и скончался в больнице. ЧП случилось в Соколе. 17 мая в 16:50 ребенок выпал из окна второго этажа жилого дома на улице Интернатной,10. Его срочно госпитализировали в Вологду. Был диагностирован перелом теменной кости и ушиб головного мозга. Травмы оказались несовместимы с жизнью. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, 18 мая ребенок 2021 года рождения умер. С начала года это уже четвертый случай падения ребенка из окна в Вологодской области, сообщает портал НьюсВо.