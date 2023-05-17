Следователи заинтересовались сгоревшим на линии в Вологде автобусом

Обугленный автобус. Фото СУ СК РФ по Вологодской области.

В Вологде устанавливаются обстоятельства пожара - огнем уничтожен автобус ПАТП, который вез пассажиров по маршруту №7.

Как сообщал сайт КП-Вологда, в салоне находилось 12 человек, включая водителя и кондуктора. Инцидент произошел на перекрестке улиц Ловенецкого и Болонина. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Информацией в СМИ заинтересовалось следствие.

И.о. руководителя СУ СК России по Вологодской области А.А. Атабиев поручил территориальному следственному отделу провести процессуальную проверку и установить все обстоятельства произошедшего, выяснив соблюдение требований безопасности при перевозке людей, сообщает СУ СК по Вологодской области..