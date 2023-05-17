Убийство таксиста было раскрыто в Череповце спустя 18 лет

18 лет назад произошло убийство таксиста. Однако под суд человек пойдет только сейчас.

Как рассказали следователи, преступление было раскрыто благодаря новому анализу всех данных.

Как было установлено следствием, 9 мая 2005 года один из таксистов передал по рации, что на него напал мужчина. Потерпевшего нашли во дворе на улице Парковой, доставили в больницу, где он умер.

Следователи нашли свидетеля, который слышал, но ничего не видел. Он рассказал, что подъехал автомобиль, через несколько минут раздался женский крик и звук, характерный для падения, а затем звук быстро удалявшихся шагов.

«Были повторно проанализированы данные поквартирного обхода близлежащих домов, около которого был обнаружен потерпевший, проверена причастность каждого из жителей того периода к преступлению. Следствию удалось установить двух сожителей, которые в ту ночь вернулись домой на такси в состоянии опьянения», - рассказали в региональном управлении следкома.

Свидетель опознал по голосу женщину из этой пары. И она рассказала, что стала свидетелем убийства. Его совершил ее бывший сожитель.

Мужчину задержали. Он рассказал, что ударил ножом таксиста, так как у него не было денег, чтобы расплатиться. Вскоре он предстанет перед судом.