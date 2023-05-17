В Череповце спасатели ловили змею в жилом подъезде

В Череповце спасатели ловили змею в жилом доме. Туда их пригласили встревоженные жильцы. Вызов пришел из дома № 161 на проспекте Победы. Как сообщает официальный сайт города, инцидент произошёл 16 мая. Спасатели выехали на место, выяснилось, что это был уж. Он оседлал велосипед. «Уж пристроился на велосипеде в подъезде", цитирует cherinfo слова директора городской спасательной службы Дмитрия Санакоева.

Змея довольно крупная. Ее поймали, в пятилитровой банке транспортировали до леса и там выпустили.

"Как уж в подъезде оказался, никто не знает: вокруг нехарактерная для змей местность", — недоумевает Санакоев.

Это не первый вызов по информации о змеях. Однако в двух других случаях змеи успевали ретироваться до приезда спасателей.