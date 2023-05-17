Сыщики обследовали берег озера после взрыва в Вытегорском районе

10 мая жители Вытегорского района слышали хлопок и были обеспокоены. Просьба расследовать происшествие появилась спустя два дня на странице главы Вытегорского района Александра Зимина.

Как сообщал сайт КП-Вологда, взрыв слышали в посёлке Янишево, над Большим Троицким озером что-то взорвалось, "со стен всё посыпалось, в одном доме стекло в спальне вылетело, у человека на улице телефон выпал из рук". И глава района пообещал провести расследование силами полиции.

Сейчас обследование берега озера проведено. Об итогах поисковой работы и написал глава на странице ВКонтакте: «По происшествию в посёлке Янишево Девятинского поселения 10 мая 2023 года. Согласно информации ОМВД по Вытегорскому району, в посёлок была направлена оперативная группа, включая кинологический расчёт. По итогам обследования побережья Большого Троицкого озера следов падения неопознанных предметов, остатков взрывчатых веществ не обнаружено», — отметил Александр Зимин.