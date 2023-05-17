Вологжан просят выбрать красу города

Фото: Вологда РФ

В Вологде до полудня 18 мая проходит голосование за девушек-финалисток проекта «Национальная краса Вологды — 2023» в номинации «Народная краса».

Участницы конкурса посетили более 20 образовательных мастер-классов по кулинарии, актерскому мастерству и ораторскому искусству, развили личные качества, освоили моделинг, фотографию, видеомонтаж, узнали про основы базового макияжа и ухода за кожей, а также секреты приготовления национальных блюд, познакомились с интересными людьми и многое другое.

18 мая состоится финал проекта во Дворце спорта на ул. Конева, 2В. Девушки продемонстрируют свои таланты. Вологжане и гости города могут посетить мероприятие бесплатно по пригласительным билетам. Чтобы их получить, нужно обратиться к организаторам — Анастасии Лаврентьевой (тел. +7 921 143-72-83), Алине Становихиной (тел. +7 911 514-16-40). Сбор гостей начнется в 17:00, само мероприятие — в 18:00.

В рамках конкурса будет определена абсолютная победительница «Национальная краса Вологды – 2023», а также лучшие представительницы в номинациях: «Мисс Кулинария», «Мисс Национальный костюм», «Мисс Элегантность», «Мисс Толерантность», «Мисс Экстравагантность», «Мисс Улыбка», «Мисс Деликатность», «Народная краса».