В Вологде хотят бесплатно кормить нуждающихся горожан

Фото: Вологда РФ

В Вологде в этом году открылся дом милосердия «Фабрики Добрых Дел» по адресу Тепличный мкр-н, д. 21а. На базе На базе его планируется открыть социальное кафе, где смогут бесплатно получить обеды нуждающиеся вологжане. Мэр города Сергей Воропанов обсудил эту тему с основателем проекта, депутатом ЗСО Антоном Холодовым.

В Доме милосердия волонтеры выдают вологжанам продукты питания, проводят встречи и мастер-классы. Тут достаточно место, чтобы организовать бесплатную столовую, где горожане отдельных категорий смогут взять горячий обед.

«Очень много наших благополучателей находятся на черте бедности. Нам бы хотелось помочь им, в том числе горячим питанием. Люди смогли бы приходить к нам в обеденное время и получать порцию горячей еды. Мы хотим приглашать примерно 100–200 человек ежедневно. В планах открыть основную точку в нашем Доме милосердия. Но также хотелось бы закупить два автобуса, чтобы выездная столовая могла работать на разных точках по всему городу», — рассказал Антон Холодов.

Планируется, что горячий обед тут смогут получить одинокие пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи. При этом важные условия — опрятный внешний вид и отсутствие запаха алкоголя.

«Я думаю, что совместными усилиями мы сможем осуществить такой важный и нужный проект для незащищенных граждан нашего города. В Дом милосердия не приходят случайные люди, всем им действительно нужна помощь. Мы возьмем немного времени на проработку проекта, после чего совместно откроем здесь социальное кафе, куда смогут прийти жители нашего города и получить бесплатный обед», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.